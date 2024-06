No está en la mesa la destitución de Alfredo Ortega de la SSP: Segob

En entrevista, el encargado de la política interna de la entidad refirió que la solicitud de renuncia de Ortega Reyes a la dependencia viene directamente de la diputada local y activista Margarita López Pérez, y de un grupo pequeño de manifestantes, no obstante, reiteró, esa opción no está sobre la mesa.

-¿Secretario, sí o no está en la mesa la posibilidad de un relevo en la Secretaría de Seguridad?

- No, en la mesa no está, lo ha solicitado la diputada Margarita y de viva voz lo hemos escuchado en algunos compañeros; nosotros como funcionarios estamos expuestos al escrutinio, a la rendición de cuentas y somos respetuosos de la libertad de expresión y libre manifestación, pero sí también invitamos a que respetemos el derecho de terceros afectados que no tienen ninguna culpa de esta situación.