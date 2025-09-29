No es prudente que se lleve a cabo la corrida de toros: Alfredo Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se presentará una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial Federal en contra de la jueza que otorgó el amparo para la realización de la corrida de toros anunciada en Morelia.
Durante un encuentro con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que, desde su formación como abogado, tiene “dudas” respecto al amparo que permite llevar a cabo el evento programado para este 30 de septiembre en la Monumental de Morelia.
Ramírez Bedolla subrayó que el Gobierno del Estado hará lo propio y presentará la queja correspondiente ante dicho tribunal, al advertir que no puede continuar la misma actuación que, en su opinión, han tenido jueces federales en casos anteriores.
Finalmente, el gobernador hizo un llamado a que se suspenda la corrida de toros, al considerar que sería lo más “prudente y legal”, ya que recordó que, aunque se otorgó el amparo, el Congreso del Estado determinó que este tipo de actividades están prohibidas en Michoacán.
RPO