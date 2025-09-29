Michoacán

No es prudente que se lleve a cabo la corrida de toros: Alfredo Ramírez Bedolla

No es prudente que se lleve a cabo la corrida de toros: Alfredo Ramírez Bedolla
Pixabay
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se presentará una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial Federal en contra de la jueza que otorgó el amparo para la realización de la corrida de toros anunciada en Morelia.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que, desde su formación como abogado, tiene “dudas” respecto al amparo que permite llevar a cabo el evento programado para este 30 de septiembre en la Monumental de Morelia.

“Un amparo no puede suspender una ley, eso es inconstitucional. Y ya también me informó la presidenta del Congreso que van a presentar una queja contra la jueza federal que otorgó este amparo por lo indebido (…)”
recalcó
Ramírez Bedolla subrayó que el Gobierno del Estado hará lo propio y presentará la queja correspondiente ante dicho tribunal, al advertir que no puede continuar la misma actuación que, en su opinión, han tenido jueces federales en casos anteriores.
“Yo creo que no es prudente que se lleve a cabo la corrida de toros, sobre todo porque generaría confrontación social, y no queremos eso (…)”
expresó

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a que se suspenda la corrida de toros, al considerar que sería lo más “prudente y legal”, ya que recordó que, aunque se otorgó el amparo, el Congreso del Estado determinó que este tipo de actividades están prohibidas en Michoacán.

Te puede interesar:
Tras hechos violentos, garantiza Bedolla reanudación de clases en Coahuayana
No es prudente que se lleve a cabo la corrida de toros: Alfredo Ramírez Bedolla

RPO

Bedolla
Corrida de toros

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com