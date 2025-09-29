No es prudente que se lleve a cabo la corrida de toros: Alfredo Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se presentará una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial Federal en contra de la jueza que otorgó el amparo para la realización de la corrida de toros anunciada en Morelia.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que, desde su formación como abogado, tiene “dudas” respecto al amparo que permite llevar a cabo el evento programado para este 30 de septiembre en la Monumental de Morelia.