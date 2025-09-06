“No es momento de procesos electorales”, recalca Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los cuestionamientos sobre los posibles perfiles de mujeres dentro de Morena para la gubernatura del 2027, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís, enfatizó que no son tiempos electorales y que, en su momento, será el órgano electoral quien defina los requisitos para registrarse.

En entrevista para medios de comunicación, la diputada local de Morena sostuvo que, personalmente, estará enfocada en hacer su trabajo en el Congreso del Estado.

“No es momento ahorita de procesos electorales, eso lo definirá el órgano electoral y en su momento podremos saber quiénes se registran. Por lo pronto, vamos a seguir consolidando el Movimiento de Regeneración Nacional, haciendo lo que nos toca desde el Congreso, haciendo bien nuestra tarea para consolidar bien a Morena”, apuntó.