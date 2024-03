No dificulta proceso electoral la falta de carta de no antecedentes penales: IEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) la falta de solicitud de la carta de no antecedentes penales no dificultará el proceso electoral 2024, al recordar que, cualquier perfil que cuente con alguna sentencia no podrá ser candidato, así lo resaltó el consejero presidente, Ignacio Hurtado Gómez.