No descarta Carolina Rangel asumir la Delegación del Bienestar en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carolina Rangel Gracida, ex funcionaria y ex candidata no descartó la posibilidad de encabezar la Delegación del Bienestar federal en Michoacán, decisión que dijo dependerá de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y de Carlos Torres Rosas, coordinador de los programas del bienestar.

Si bien la morenista insistió en que está a la disposición de asumir el cargo que se le indiquen, no descartó la Delegación del Bienestar en Michoacán, toda vez que destacó su experiencia acumulada en temas de programas sociales desde el nivel federal, regional y estatal.

En este sentido, Carolina Rangel adelantó, la primera tarea del siguiente gobierno federal a través de sus delegaciones será el censo para el programa de pensiones a mujeres de 60 a 64 años, uno de los programas insignia prometidos por la Doctora Claudia Sheinbaum.

"No lo descarto, pero insisto, donde sea que si me invite ahí vamos a estar; consideraría que tengo el perfil, el corazón, las ganas el conocimiento: ya es un tema que he trabajado tanto a nivel estatal como a nivel federal (...) No lo descartamos pero será decisión de la Doctora Claudia y de Carlos Torres Rosas, ratificado como coordinador de los programas de bienestar, será decisión de ellas y de ellos y yo estaré a la orden y a la disposición de donde se me indique y se me convoque".