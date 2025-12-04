"No dejaré de presionar": Grecia Quiroz exige justicia para Manzo tras reunión con Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, lanzó un mensaje contundente a través de redes sociales luego de participar en la reunión de seguridad encabezada por el secretario federal Omar García Harfuch. En su publicación, exigió públicamente el esclarecimiento del homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

En su pronunciamiento, difundido la noche del miércoles a través de su cuenta oficial de Facebook, la edil afirmó que no descansará hasta que se haga justicia: "Así cueste lo que me cueste, no descansaré [...] llegaré al fondo de la verdad", escribió. Su mensaje fue publicado horas después de la sesión privada sostenida con autoridades federales y estatales en la región de Uruapan.