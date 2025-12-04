"No dejaré de presionar": Grecia Quiroz exige justicia para Manzo tras reunión con Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, lanzó un mensaje contundente a través de redes sociales luego de participar en la reunión de seguridad encabezada por el secretario federal Omar García Harfuch. En su publicación, exigió públicamente el esclarecimiento del homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
En su pronunciamiento, difundido la noche del miércoles a través de su cuenta oficial de Facebook, la edil afirmó que no descansará hasta que se haga justicia: "Así cueste lo que me cueste, no descansaré [...] llegaré al fondo de la verdad", escribió. Su mensaje fue publicado horas después de la sesión privada sostenida con autoridades federales y estatales en la región de Uruapan.
Carlos Manzo fue asesinado la tarde del 1 de noviembre en un evento público por la Noche de Muertos en el centro de Uruapan.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que, tras la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, al menos nueve personas han sido vinculadas a proceso penal por su presunta participación en el crimen. Entre ellos se encuentra Jorge Armando “N”, alias "El Licenciado", considerado autor intelectual del homicidio.
Además, fueron detenidos Jaciel Antonio "N", alias "El Pelón", señalado como reclutador de al menos dos hombres armados que participaron en el ataque, y siete escoltas de Manzo Rodríguez. Todos ellos fueron vinculados a proceso en las últimas semanas.
El miércoles, las autoridades estatales y federales sostuvieron una nueva reunión de seguridad en Uruapan y Tiamba, en la que también participaron mandos militares, la Guardia Nacional y representantes del sector aguacatero.
Grecia Quiroz cerró su mensaje con un llamado a la honestidad institucional: "Espero actúen con honestidad y transparencia, cosa que muchos ciudadanos ya no creen en muchas de las instituciones, y con mucha razón me pongo de su lado".
rmr