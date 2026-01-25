No cumplió con pensión alimenticia desde 2022; lo vinculan a proceso en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Uruapan, logró la vinculación a proceso de Omar “N”, por su probable responsabilidad en el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, cometido en agravio de sus hijos.

Derivado de los actos de investigación, se estableció que el imputado dejó de cumplir con el pago mensual de pensión alimenticia acordado mediante un convenio judicial celebrado en el año 2022, como parte de un procedimiento de divorcio. Ante la omisión reiterada, se dio inicio a la Carpeta de Investigación.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público del CJIM expuso ante el Juez de Control los elementos de prueba que permitieron acreditar la posible comisión del delito, motivo por el cual se resolvió su vinculación a proceso y se otorgó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La FGE refrenda su compromiso de velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como de garantizar el cumplimiento de las responsabilidades legales de sus padres.

