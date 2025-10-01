Michoacán

No cambiarán porcentajes presupuestales entre estado y federación para educación: SFA

Luis Navarro García, titular de la SFA, valoró el apoyo federal que permite invertir en infraestructura sin sacrificar la nómina educativa
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán, Luis Navarro García, adelantó que no habrá cambios en los porcentajes presupuestales para educación entre el estado y la federación, manteniendo el pacto de 65% estatal y 35% federal.

Este equilibrio permite priorizar obras de gran impacto como el metrobús de Morelia, reconoció el funcionario.

“Yo honestamente lo he dicho siempre: con que la federación nos siga apoyando con ese porcentaje, yo con eso me quedo tranquilo, porque yo con eso programo mi presupuesto anual”
Navarro García reconoció que, si bien el convenio firmado indica una aportación del 35% federal, en la práctica la federación aporta cerca del 50%, con apoyos extraordinarios que suman alrededor de 4 mil 500 millones de pesos anuales. El pacto educativo, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, asegura estabilidad para la nómina de maestros y maestras, y se evita desviar fondos de infraestructura a salarios.

Sin el apoyo federal, el estado tendría que redirigir recursos de proyectos clave, refirió el funcionario:

“Yo lo que le he dicho al gobernador mientras la federación nos apoye con el tema de la norma educativa, eso nos permite a nosotros hacer cualquier puente, cualquier libramiento, cualquier hospital, porque si no tuviéramos ese apoyo, definitivamente todo el dinero que se está invirtiendo en infraestructura lo tendríamos que meter en educación, sí o sí”.
