No cambiarán porcentajes presupuestales entre estado y federación para educación: SFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán, Luis Navarro García, adelantó que no habrá cambios en los porcentajes presupuestales para educación entre el estado y la federación, manteniendo el pacto de 65% estatal y 35% federal.
Este equilibrio permite priorizar obras de gran impacto como el metrobús de Morelia, reconoció el funcionario.
Navarro García reconoció que, si bien el convenio firmado indica una aportación del 35% federal, en la práctica la federación aporta cerca del 50%, con apoyos extraordinarios que suman alrededor de 4 mil 500 millones de pesos anuales. El pacto educativo, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, asegura estabilidad para la nómina de maestros y maestras, y se evita desviar fondos de infraestructura a salarios.
RPO