No cambiarán porcentajes presupuestales entre estado y federación para educación: SFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán, Luis Navarro García, adelantó que no habrá cambios en los porcentajes presupuestales para educación entre el estado y la federación, manteniendo el pacto de 65% estatal y 35% federal.

Este equilibrio permite priorizar obras de gran impacto como el metrobús de Morelia, reconoció el funcionario.