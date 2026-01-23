¡No caigas en el engaño! Cómo identificar sitios falsos para pago del refrendo en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Recientemente, se detectó un sitio web falso que intenta engañar a los ciudadanos de Michoacán, ofreciendo descuentos en el pago del refrendo vehicular. A continuación, se proporciona información importante para evitar caer en esta estafa.
El sitio web fraudulento, que aparece con la URL “michoacan.gob-mx.org”, utiliza un diseño que se parece al del portal oficial de la Secretaría de Finanzas de Michoacán, y ofrece un 50% de descuento en el pago del refrendo y tenencia vehicular. Sin embargo, este sitio no es legítimo
¿Cómo identificar el sitio falso?
URL incorrecta: Asegúrate de que la página sea “refrenodigital.michoacan.gob.mx”, que es el portal oficial.
Advertencias claras: El sitio falso utiliza promociones engañosas como “¡PROMOCIÓN ESPECIAL! 50% DESCUENTO”.
Verificación de seguridad: El sitio falso no tiene un enlace seguro (https://), y su dirección web es sospechosa.
¿Qué hacer?
Verifica antes de ingresar: Siempre ingresa directamente a la página oficial “refrenodigital.michoacan.gob.mx”.
Evita caer en fraudes: El portal oficial no solicita pagos a través de enlaces externos ni aplicaciones no autorizadas.
Recuerda: Si tienes dudas, visita la página oficial directamente o consulta a las autoridades locales.
Recuerda: El único sitio oficial para realizar el pago de tu refrendo es refrenodigital.michoacan.gob.mx.
