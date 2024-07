No basta con la no penalización del aborto, debe ser legal: Dra. Rosario Herrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para la doctora en psicoanálisis, Rosario Herrera Guido, no basta con la despenalización del aborto, sino que el pendiente es hacerlo legal en todo el país y que desde el ámbito local los congresos se sumen.

La experta en temas de género afirmó que la no penalización no abona a que las mujeres accedan a un aborto seguro, pues la intención desde el gobierno debería ser proporcionar las condiciones de salud para que ellas acudan a una clínica con la seguridad de que se les realizará una intervención sin riesgos.

"Abortismo no es que todo mundo tenga la obligación de hacerlo, sino que las mujeres tengan la posibilidad de hacerlo por diversas razones, en el momento preciso, saludable con el derecho hacerlo porque hasta el momento en nada ayuda a las mujeres que no esté penalizado en diversos estados, lo que necesitamos es que cualquiera pueda llegar a cualquier centro de salud a interrumpir un embarazo con las puertas abiertas, con la seguridad, la salud, la higiene y la atención necesaria para poder hacerlo".

Herrera Guido destacó la postura religiosa genera un discurso ideológico en torno al aborto, y, dijo, se utiliza para causar miedo en las mujeres que quieren practicarse una interrupción de su embarazo.

"Resulta imperdonable que se maneje esto desde el punto de vista tan ideológico, tan sin sustento para amedrentar a las mujeres, espantarlas y hay temor para que en todo el país los congresos se sumen porque no solamente está el tema de la no penalización, sino del derecho a decidir, el derecho ni siquiera es votable, no podemos mandar a consulta popular a decidir sobre la vida del otro".

En México desde septiembre del 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres que abortan, ordenando a los congresos federal y locales modificar las leyes para su despenalización; solo en 13 de los 32 estados del país ya se ha despenalizado el aborto. Jalisco fue el último estado en incorporarse a esta lista.

El Congreso de Michoacán se resiste a votar esta causa con al menos 10 iniciativas de diputados u organizaciones civiles que se han presentado para la despenalización y/o legalización del aborto, pese a los varios llamados del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla y de la Seimujer para que las y los legisladores atiendan el tema.

