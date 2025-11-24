"No al abuso, no al acoso": Sheinbaum condena video de IA proyectado en concierto de Fidel Rueda en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó postura este lunes respecto al video manipulado mediante inteligencia artificial (IA) que fue proyectado durante un concierto del cantante Fidel Rueda en Jiquilpan, Michoacán, en el cual se le representa de manera ofensiva.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria expresó su rechazo a este tipo de acciones que violentan la imagen de las mujeres, independientemente del cargo público que ostenten.

“No al abuso, no al acoso, no a la publicación de cualquier mujer, no de la presidenta, de cualquier mujer. Las mujeres en México no están solas, su presidenta y el gobierno está con ellas y vamos a cambiar las leyes y a garantizar que no haya impunidad”, declaró.

“Y estas cosas que ocurren pues muestran de quién viene, pero más allá de este episodio, el tema es lo de fondo, que muchas mujeres siguen viviendo acoso en nuestro país y eso está mal. Entonces, tiene que haber un proceso de concientización muy grande y al mismo tiempo la sanción”, agregó Sheinbaum.