No aceptaremos abusos de órganos autónomos: Marco Polo Aguirre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No aceptaremos abusos”, sostuvo el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Marco Polo Aguirre Chávez, al ser cuestionado sobre si el Congreso del estado corregirá la plana a órganos autónomos, como el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).

El Legislador indicó que la ruta es que el Tribunal Electoral envié su propuesta al Ejecutivo, y se tiene la posibilidad de objetarles a la baja el recurso presupuestado, pero si no hay una modificación indicó que los legisladores revisarán cada rubro fuera de prejuicios, pero subrayó que tampoco aceptarán abusos.

“Yo creo que ante la situación del estado tenemos que apretarnos el cinturón todos. No seremos ventanilla de trámite, pero tampoco vamos a hacer algo que estorbe cuando haya justificación, tampoco vamos a decir a todo que no. No se trata de que por una cuestión política vayamos a enredar las cosas”, sostuvo el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Cabe recordar que el proyecto de presupuesto del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha sido cuestionado por elevar en 20 millones de pesos el monto con el operaría en 2022, esto pese a que no se trata de un año electoral. Ante esta situación, el diputado Marco Polo Aguirre aseguró que revisarán la situación de los órganos autónomos.

EA