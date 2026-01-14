Niegan juicio abreviado a Alejandro "N", acusado de violentar a Vero Huante cuando era niña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proceso penal contra Alejandro "N", presunto agresor sexual de Verónica Huante Parra, cuando la joven activista tenía apenas 9 años de edad, tomó un nuevo giro luego de que la Fiscalía de Michoacán manifestara oficialmente su rechazo a la solicitud de un procedimiento abreviado. Esta decisión obliga a que el caso continúe su curso hacia la etapa de juicio oral.

La resolución judicial, emitida por la jueza de control Blanca Luisa Medina Oroz el 13 de enero de 2026, confirma que el Ministerio Público, a través de Ismael Martínez Carrillo, presentó un escrito formal dentro de la causa penal 858/2023, en el que señala que la representación social "no tiene interés jurídico en arribar a un procedimiento abreviado".

El procedimiento abreviado es una figura legal a la que el acusado tenía derecho y que implica la aceptación de culpabilidad a cambio de una reducción en la pena. De acuerdo con el contexto del caso, el presunto agresor buscaba esta vía para obtener una sentencia menor por los delitos de violación y abusos deshonestos. La víctima, Verónica Huante, aunque frustrada por la posibilidad de que el imputado accediera a este beneficio, había manifestado que buscaría negociar una pena no inferior a 20 años de prisión, a pesar de que su expectativa era una condena cercana a los 40 años como mínima.

Al rechazar la Fiscalía el procedimiento abreviado, la jueza Medina Oroz ordenó correr traslado del escrito al resto de las partes, especialmente a la defensa y al acusado, para que se impongan de su contenido. Con esta determinación, se cierra la puerta a una resolución anticipada del caso y se reafirma el camino hacia la siguiente fase procesal.

El acuerdo judicial también abordó la solicitud del Ministerio Público de adelantar la fecha de la audiencia intermedia.

En el documento se menciona que la jueza declaró improcedente fijar una nueva fecha más próxima, argumentando que la agenda del tribunal se encuentra saturada. Por lo tanto, la audiencia intermedia, donde se depurarán las pruebas para el juicio oral, se mantiene programada para el 11 de febrero de 2026, a las 09:00 horas, en la sala de oralidad número 1 del Centro de Justicia Penal Oral de Charo, Michoacán.

La decisión de la fiscalía de no negociar la pena es vista como un paso que, aunque prolonga la duración del proceso, podría resultar en una sentencia más cercana a la máxima penalidad para el presunto agresor, manteniendo viva la expectativa de justicia para la víctima y un mensaje de firmeza ante los delitos de violencia sexual contra menores de edad.

