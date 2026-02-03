Niegan amparo a exsecretario de Finanzas de Michoacán; seguirá en prisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una jueza federal desechó, por notoriamente improcedente, la solicitud del exsecretario de Finanzas de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza, para modificar la prisión preventiva justificada que se le impuso por su presunta implicación en el desvío de más de tres mil millones de pesos, destinados originalmente a la construcción de siete cuarteles para la policía estatal.

Ante esta negativa, el exfuncionario promovió un recurso de revocación contra el fallo, el cual también fue declarado infundado. Como último recurso, Maldonado Mendoza tramitó un amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, con el objetivo de continuar su proceso en libertad.

El excolaborador del exgobernador Silvano Aureoles Conejo —quien permanece prófugo de la justicia por este mismo caso— ha intentado en tres ocasiones que se le sustituya la medida cautelar, argumentando problemas de salud y su condición como adulto mayor.