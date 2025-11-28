Niega Torres Piña tortura a “El Licenciado”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, negó que a Jorge Armando “N” fuera torturado por personal y elementos encapuchados el día de su detención el pasado 18 de noviembre.

Inclusive, refirió que tras su traslado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) no 01. “El Altiplano” firmó de conformidad que no fue maltratado ni torturado.

“Son puras mentiras, se reservó su declaración y no se le puede tocar ni nada”, dijo al precisar que su detención fue legal.