Michoacán

Niega Torres Piña contratación de foráneos para la FGE Michoacán; plazas serán para personal interno, asegura

Son 332 plazas en proceso de concurso
La UMSNH aplica los exámenes correspondientes
La UMSNH aplica los exámenes correspondientes
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 332 plazas están en proceso de concurso en la Fiscalía General del Estado (FGE), informó el titular, Carlos Torres Piña, al negar que la contratación a partir del próximo año sea para foráneos; la prioridad es a los que están en la institución.

Indicó que se tienen que aprovechar los recursos al máximo y atender las particularidades que hay en la dependencia; asimismo, señaló que el 99 por ciento del personal que está concursando por estas plazas forma parte de la institución, debido a que es uno de los requisitos de las convocatorias.

Esta acción, especificó, permite que el personal crezca profesionalmente y acorde a la formación que tiene, además de que la convocatoria es realizada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Un total de 127 ya fueron concursadas y asignadas para 21 subdirecciones (mandos medios), 70 policías de investigación, 15 directores de Fiscalías Especializadas y 21 peritos.

Mientras que las que están en proceso son 10 para directoras y directores de Fiscalías Regionales (mandos superiores), 25 directoras y directores de carpetas de investigación y litigación (mandos superiores), 100 policías de investigación, 50 agentes del Ministerio Público y 20 peritos.

