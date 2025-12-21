Niega Torres Piña contratación de foráneos para la FGE Michoacán; plazas serán para personal interno, asegura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 332 plazas están en proceso de concurso en la Fiscalía General del Estado (FGE), informó el titular, Carlos Torres Piña, al negar que la contratación a partir del próximo año sea para foráneos; la prioridad es a los que están en la institución.

Indicó que se tienen que aprovechar los recursos al máximo y atender las particularidades que hay en la dependencia; asimismo, señaló que el 99 por ciento del personal que está concursando por estas plazas forma parte de la institución, debido a que es uno de los requisitos de las convocatorias.

Esta acción, especificó, permite que el personal crezca profesionalmente y acorde a la formación que tiene, además de que la convocatoria es realizada por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Un total de 127 ya fueron concursadas y asignadas para 21 subdirecciones (mandos medios), 70 policías de investigación, 15 directores de Fiscalías Especializadas y 21 peritos.

Mientras que las que están en proceso son 10 para directoras y directores de Fiscalías Regionales (mandos superiores), 25 directoras y directores de carpetas de investigación y litigación (mandos superiores), 100 policías de investigación, 50 agentes del Ministerio Público y 20 peritos.

rmr