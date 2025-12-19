Niega SSP salida de policías federales de Uruapan; hay coordinación, dice

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina, negó que los policías federales hayan sido retirados de Uruapan tras la denuncia de la alcaldesa, Grecia Quiroz García, de presuntas extorsiones por parte de los elementos.

En entrevista, indicó que la coordinación en el municipio y sus alrededores se extiende como parte de los trabajos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Por lo que aseguró que es falso la salida de los elementos federales y que, al contrario, hay mayor presencia de todas las corporaciones de seguridad mediante una coordinación diaria y en base a trabajo y operaciones fijas.

A pregunta expresa de MiMorelia.com sobre las supuestas extorsiones denunciadas por parte de la edil, Cruz Medina menciono que se tomaron las medidas correspondientes, pero no hubo abandono de la seguridad, por lo que enfatizó que no hay fecha de retiro de las corporaciones federales.