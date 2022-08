Niega gobierno morenista atención a tacambarenses

Tacámbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- “De nueva cuenta el gobierno municipal de Tacámbaro ha decidido ignorar las demandas y necesidades de las familias más pobres”, así lo declaró José Pérez García, líder del Movimiento Antorchista después de que la manifestación realizada a las afueras de la presidencia de este municipio fuera nuevamente ignorada por las autoridades.

Cabe señalar que desde que inició el año, colonos y campesinos pertenecientes agremiados a esta organización han acudido en diferentes ocasiones a entablar mesas de trabajo con el edil Artemio Moriya Sánchez, pero según declaraciones de los mismos manifestantes, lo único que han recibido han sido promesas de las autoridades que nunca se han cumplido.

“El gobierno que prometió que vería primero por los pobres los está dejando en completo abandono; no se han resuelto demandas de estudiantes, campesinos, comerciantes, maestros y otros sectores vulnerables de nuestra sociedad, pues a los que están en el poder no les interesa lo que pase con la clase trabajadora de nuestro país, siempre y cuando consiga su voto”, enfatizó el líder social.

Repitió de nueva cuenta que no ha faltado el dialogo ni la disposición de los antorchistas, pues dijo han acudido en varias ocasiones a solicitar la atención, pero se les ha ignorado; “este no es un gobierno del pueblo, pues en los hechos lo están traicionado; no hay obras para las colonias populares, no hay apoyo a la educación, ni al campo ni mucho menos a la salud y ahora tampoco hay atención a la ciudadanía, por eso estaremos atentos a las próximas movilizaciones que se tendrán que hacer, porque la voz del pueblo debe de ser escuchada” finalizó Pérez García.

AC