Niega gobernador Bedolla reunión con israelitas; son "fake news", asegura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras reclamos por parte de un grupo de michoacanos, el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, negó una reunión con empresarios israelitas en días pasados e, inclusive, aseguró que en los días que se hace mención estaba en Chicago, Estados Unidos, atendiendo diversos temas con los migrantes.

En conferencia de prensa, indicó que el tema le ha llamado la atención, toda vez que su difusión fue a través de diversas plataformas y redes sociales como TikTok y Facebook, por lo que consideró que se trata de una fake news.

"Nunca ocurrió, es falso totalmente. Nunca me he reunido como gobernador, ni en privado ni en público, ni un funcionario de seguridad pública, con la supuesta delegación israelita para ver temas de ningún tipo", dijo.

Diversos grupos pro Palestina acusaron al mandatario estatal y al secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, de reunirse con una comitiva de Israel para adquirir equipamiento tecnológico y servicios para uso de inteligencia y seguridad; esto supuestamente el 23 de septiembre.

A lo que Ramírez Bedolla dejó en claro que en esas fechas se encontraba en Chicago y dijo desconocer la fuente de dicha información.

"Salió en los días que estaba en Chicago con los migrantes; visitamos el consulado y luego fuimos a Nueva York. A mi regreso empezó a circular en Face y TikTok este tema un poco extraño. Es totalmente falsa esta información, nunca ocurrió y que quede aclarada la situación", concluyó.

rmr