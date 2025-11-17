Niega CMIC amenazas a trabajadores de la construcción; piden mayor apoyo de la Federación para impulsar al sector

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Michoacán, negó que el sector atraviese una crisis derivada de la situación de seguridad en la entidad. La principal solicitud al Gobierno de México es que se incremente la inversión en obras federales.

En entrevista, el presidente del organismo, Alejandro Vargas Acosta, señaló que el planteamiento hecho a la administración federal consiste en impulsar proyectos donde se contrate a empresas michoacanas, con el objetivo de generar empleo e impactar positivamente en la economía estatal.

Sobre el tema de seguridad, indicó que si bien se han registrado robos y otros hechos delictivos que calificó como menores, se ha exhortado a los integrantes de la Cámara a reportar cualquier irregularidad que ponga en riesgo su trabajo, integridad o la de sus familias.

"No tenemos reporte, están trabajando en todo el estado (...), hay robos, lo normal, no tanto del crimen organizado; lo que sí les hemos dicho es que si hay algo, lo denuncien y compartan para poder canalizarlo a las autoridades correspondientes y sean atendidos", puntualizó.

Agregó que, tras una reunión con los titulares de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, se planteó la necesidad de brindar mayor apoyo para que el Gobierno federal genere más obras en Michoacán. Esto permitiría que las empresas locales participen en licitaciones, ejecuten los trabajos y contribuyan a la generación de empleo y al fortalecimiento económico de la región.

