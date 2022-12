Niega Brenda Fraga, haber cobrado a nombre de Gabriela Cázares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras su regreso a la LXXV Legislatura, y con señalamientos en su contra, la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, negó haber cobrado parte del recurso que le correspondía a Gabriela Cázares Blanco como suplente.

Lo anterior ante las acusaciones de Cázares sobre un ingreso como diputada incompleto.

¿Tu no mandabas gente a cobrar cheques de Gaby?

No, todo tiene que ver desde la secretaría de finanzas, yo no pago, no le atiendo su salario, los diputados que tomamos la determinación de retirarnos temporalmente no asumimos ninguna responsabilidad al interior del Congreso- respondió la diputada del Partido del Trabajo (PT).

Fraga Gutiérrez aseguró que, ninguna persona que no sea legislador, puede cobrar a nombre de un diputado, por lo que dijo, las acusaciones de Cázares deben estar redirigida a la secretaría de finanzas interna del Congreso de Michoacán.