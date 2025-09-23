Michoacán

Nicolaitas únanse y sean "Embajadores de la Esperanza" en apoyo a niños con cáncer

Los Embajadores de la Esperanza tienen como misión inspirar, motivar y acompañar a menores en tratamiento contra el cáncer
Nicolaitas únanse y sean "Embajadores de la Esperanza" en apoyo a niños con cáncer
Depositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en coordinación con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán, lanzó la convocatoria “Embajadores de la Esperanza”, dirigida a la comunidad nicolaita para apoyar a niñas, niños y adolescentes que enfrentan tratamientos oncológicos.

La iniciativa busca sumar a estudiantes y trabajadores universitarios en actividades altruistas que impacten de manera positiva en la vida de los menores con cáncer en el estado.

🎯 Requisitos para participar

  • Ser mayor de 18 años.

  • Ser estudiante activo o trabajador de la UMSNH.

  • Tener carisma y capacidad de conectar con nuevas audiencias.

  • Mostrar disposición para motivar voluntades y colaborar en acciones solidarias.

📲 Registro

Quienes deseen participar podrán registrarse escaneando el código QR disponible en la convocatoria o ingresando a la página oficial de AMANC www.amanc.org.

La UMSNH subrayó que la iniciativa forma parte de las actividades de vinculación social y compromiso humanitario de la institución, que este año celebra su 108 aniversario.

Con este esfuerzo, la máxima casa de estudios de Michoacán y AMANC fortalecen la red de apoyo comunitario en beneficio de los pacientes pediátricos con cáncer.

SHA

UMSNH
AMANC
“Embajadores de la Esperanza”

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com