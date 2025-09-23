Nicolaitas únanse y sean "Embajadores de la Esperanza" en apoyo a niños con cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), en coordinación con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán, lanzó la convocatoria “Embajadores de la Esperanza”, dirigida a la comunidad nicolaita para apoyar a niñas, niños y adolescentes que enfrentan tratamientos oncológicos.

La iniciativa busca sumar a estudiantes y trabajadores universitarios en actividades altruistas que impacten de manera positiva en la vida de los menores con cáncer en el estado.

🎯 Requisitos para participar

Ser mayor de 18 años.

Ser estudiante activo o trabajador de la UMSNH.

Tener carisma y capacidad de conectar con nuevas audiencias.

Mostrar disposición para motivar voluntades y colaborar en acciones solidarias.

📲 Registro

Quienes deseen participar podrán registrarse escaneando el código QR disponible en la convocatoria o ingresando a la página oficial de AMANC www.amanc.org.

La UMSNH subrayó que la iniciativa forma parte de las actividades de vinculación social y compromiso humanitario de la institución, que este año celebra su 108 aniversario.