Ni Gobierno ni sociedad civil pueden solos con la delincuencia: México S.O.S

Finalmente reconoció que la frase expresada por Alejandro Martí frente al entonces presidente Felipe Calderón durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, cuando habló "en nombre de todos aquellos mexicanos, padres y madres, familias y Fernandos que existen en el país", se mantiene totalmente vigente: “Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupado las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción”.

mrh