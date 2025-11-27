Niño Dylan Gibrán será desconectado y familia donará sus órganos, confirma edil de Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dylan Gibrán, el niño que fue diagnosticado con muerte cerebral tras el accidente ocurrido el pasado domingo en Zamora, será desconectado para proceder con la donación de sus órganos, confirmó el presidente municipal de Zamora, Carlos Soto.

En entrevista con Azucena Uresti para su espacio en Radio Fórmula, el edil expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reconoció la decisión de las abuelas maternas del menor, quienes autorizaron la donación.

“Antes que nada quiero expresar mis sinceras condolencias, de respeto y de solidaridad a las familias afectadas, pues les ruego a Dios que les otorgue fortaleza y pronta resignación, el eterno descanso para quienes han fallecido. Fíjate que el día de hoy los familiares, las dos abuelitas maternas del niño Gibrán, han decidido donar sus órganos. Tenía ya muerte cerebral y, en toda esta tragedia, una decisión que es de la familia”, declaró Soto.