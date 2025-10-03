Niño agredido en partido infantil; club alza la voz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Deportivo Galeana FC rompió el silencio y fijó postura tras los hechos ocurridos el pasado sábado 27 de septiembre, cuando un jugador menor de edad fue agredido durante un partido de fútbol infantil contra el Club Deportivo H2O. El club moreliano ha expresado su rechazo a la violencia, pero también su inconformidad ante lo que consideran una sanción injusta.

Según relató la institución, el encuentro deportivo correspondiente a las categorías 2010 y 2011 se desarrollaba con intensidad cuando, en medio de una fricción propia del juego, un adulto integrante de la porra del Club Deportivo H2O ingresó al terreno de juego y agredió físicamente, con un puñetazo por la espalda, a uno de los jugadores de Galeana FC.

El menor, sorprendido por la agresión, fue rápidamente auxiliado por su padre y otros padres de familia del equipo, quienes, junto con el entrenador, ingresaron al campo con la intención de detener la violencia y proteger la integridad del niño. El club asegura que ningún integrante de Galeana FC respondió con agresiones ni hacia jugadores ni hacia familiares del equipo contrario.