Niño agredido en partido infantil; club alza la voz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Deportivo Galeana FC rompió el silencio y fijó postura tras los hechos ocurridos el pasado sábado 27 de septiembre, cuando un jugador menor de edad fue agredido durante un partido de fútbol infantil contra el Club Deportivo H2O. El club moreliano ha expresado su rechazo a la violencia, pero también su inconformidad ante lo que consideran una sanción injusta.
Según relató la institución, el encuentro deportivo correspondiente a las categorías 2010 y 2011 se desarrollaba con intensidad cuando, en medio de una fricción propia del juego, un adulto integrante de la porra del Club Deportivo H2O ingresó al terreno de juego y agredió físicamente, con un puñetazo por la espalda, a uno de los jugadores de Galeana FC.
El menor, sorprendido por la agresión, fue rápidamente auxiliado por su padre y otros padres de familia del equipo, quienes, junto con el entrenador, ingresaron al campo con la intención de detener la violencia y proteger la integridad del niño. El club asegura que ningún integrante de Galeana FC respondió con agresiones ni hacia jugadores ni hacia familiares del equipo contrario.
“Respetamos la resolución, pero no la compartimos. Sentimos que el fallo ha sido injusto y nos ha perjudicado como institución”, expresaron.
El club reafirmó que siempre ha promovido los valores del respeto, la convivencia y la formación integral de los niños en el deporte, y que situaciones como esta lastiman no solo a su escuadra, sino al espíritu del fútbol infantil.
A pesar de su inconformidad, el Club Deportivo Galeana FC indicó que acatará la sanción, pero reiteró su compromiso con la educación deportiva basada en principios de paz y respeto.
Finalmente, el club llamó a las autoridades deportivas y organizadores de la Liga Municipal de Morelia a establecer medidas más claras y efectivas para prevenir este tipo de incidentes en competencias infantiles.
RPO