Michoacán

Niñez de Michoacán recibe juguetes en recorrido de Reyes Magos

Reyes Magos y la Guardia Civil acercan sonrisas a niños en situación vulnerable
Niñez de Michoacán recibe juguetes en recorrido de Reyes Magos
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fortaleció las acciones de proximidad social al acompañar a los Reyes Magos en la entrega de juguetes a niñas y niños de zonas consideradas de mayor vulnerabilidad en diversos municipios de Michoacán.

Elementos de la Guardia Civil participaron en estas actividades en municipios como Coalcomán, Coahuayana, Morelia, Pátzcuaro y Erongarícuaro, así como en otras demarcaciones de las 13 regiones de operación policial en la entidad.

Durante los recorridos, las y los agentes convivieron con las familias y la niñez, generando un ambiente de confianza y cercanía, lo que permitió reforzar la proximidad social y el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad pública.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que prioriza la cercanía comunitaria, la reconstrucción del tejido social y la atención a la niñez como ejes fundamentales para la paz y la convivencia en Michoacán.

Te puede interesar:
Niñas y niños de Misión del Valle reciben juguetes de Policía Morelia
Niñez de Michoacán recibe juguetes en recorrido de Reyes Magos

RPO

SSP
juguetes
reyes magos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com