Niñez de Michoacán recibe juguetes en recorrido de Reyes Magos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fortaleció las acciones de proximidad social al acompañar a los Reyes Magos en la entrega de juguetes a niñas y niños de zonas consideradas de mayor vulnerabilidad en diversos municipios de Michoacán.

Elementos de la Guardia Civil participaron en estas actividades en municipios como Coalcomán, Coahuayana, Morelia, Pátzcuaro y Erongarícuaro, así como en otras demarcaciones de las 13 regiones de operación policial en la entidad.

Durante los recorridos, las y los agentes convivieron con las familias y la niñez, generando un ambiente de confianza y cercanía, lo que permitió reforzar la proximidad social y el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad pública.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que prioriza la cercanía comunitaria, la reconstrucción del tejido social y la atención a la niñez como ejes fundamentales para la paz y la convivencia en Michoacán.