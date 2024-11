Hijo de Homero Gómez revela que Netflix no dio regalías tras documental

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Homero Gómez Valencia, hijo del activista medioambiental Homero Gómez González afirmó que después de la realización del documental “El Guardián del Bosque”, Netflix no dio regalías a la familia de Homero.

Homero Jr., aseguró que ellos, como familia, no quieren dinero, pero lo que sí buscan es gestionar recursos luego del documental para preservar los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán.

“En cuanto al tema de regalías, Netflix no nos dio nada, de hecho yo les pedía recurso para hacer algo en reforestación de acá, y si no se lo quieren dar al ejido, que nos lo den a la fundación” expresó Gómez Valencia.

En ese sentido, reconoció que el documental ayudó a darle más realce al tema de su padre y de los santuarios, sin embargo, buscan recurso para las reforestaciones venideras.

“Queremos algo para reforestar y los productores nos dijeron que Netflix era una empresa de Estados Unidos y que no se iba a involucrar en esos temas, que al o mejor no le importaba esto” explicó.

Agregó, posterior al estreno la casa productora ya no tuvo acercamiento con él y su familia.

“Después del estreno me ayudaron para hacer una presentación en “El Rosario”, pero después de ahí, se desaparecieron y hasta la fecha no he tenido acercamiento con ellos” lamentó.

Aseguró hubo insistencia de su parte, sin embargo, “no nos dieron ni un solo peso” y es de recordar que el documental de Netflix logró estar entre los contenidos nacionales más vistos de la plataforma luego de estrenarse.

“Es algo preocupante, pero yo creo que así funcionan esas empresas. […] no nos dieron respuesta, y ni un solo peso para la reforestación, ni si quiera dieron apoyo para un árbol” señaló.

Finalmente, informó que están pensando en volver a tener acercamiento con la empresa estadounidense, pues resulta necesario “que nos den algo para reforestar” concluyó.

SHA