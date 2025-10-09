Necropsias confirman envenenamiento en caso de 15 perritos muertos en Paracho

Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de las necropsias realizadas a los 15 perritos encontrados sin vida en el municipio de Paracho, se confirmó que la causa de muerte fue por envenenamiento, así lo informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
De acuerdo con la autoridad, fue a partir de una denuncia ciudadana que se alertó sobre el presunto envenenamiento de varios ejemplares caninos, lo que movilizó al personal de la Fiscalía Regional de Uruapan al sitio reportado: el basurero municipal, ubicado sobre la carretera Paracho–Arato.
En el lugar, los agentes procedieron al levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) con sede en Uruapan, donde se realizaron las necropsias correspondientes.
Los resultados arrojaron que la causa de muerte en los 15 ejemplares fue envenenamiento. Además, se tomaron muestras del contenido gástrico y tejido hepático, las cuales fueron enviadas para análisis químico a fin de identificar la sustancia tóxica involucrada.
Este caso ha generado indignación entre activistas y ciudadanos, quienes han exigido a las autoridades castigar a los responsables. Cabe destacar que el maltrato y envenenamiento animal está tipificado como delito en el Código Penal de Michoacán.
Organizaciones protectoras de animales también han solicitado mayor vigilancia y campañas de concientización sobre el cuidado de los animales en el municipio.
