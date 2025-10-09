Necropsias confirman envenenamiento en caso de 15 perritos muertos en Paracho

De acuerdo con la autoridad, fue a partir de una denuncia ciudadana que se alertó sobre el presunto envenenamiento de varios ejemplares caninos, lo que movilizó al personal de la Fiscalía Regional de Uruapan al sitio reportado: el basurero municipal, ubicado sobre la carretera Paracho–Arato.

En el lugar, los agentes procedieron al levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) con sede en Uruapan, donde se realizaron las necropsias correspondientes.