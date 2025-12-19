¿Necesitas tu credencial del INE? Estas son las fechas en que no habrá servicio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán ha informado sobre la suspensión temporal de los servicios en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC's) durante las festividades de fin de año.

Los Módulos de Atención Ciudadana estarán cerrados los próximos 24 y 25 de diciembre de 2025 debido a las celebraciones navideñas. El servicio se reanudará a partir del 26 de diciembre en los horarios habituales.