¿Necesitas tu credencial del INE? Estas son las fechas en que no habrá servicio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán ha informado sobre la suspensión temporal de los servicios en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC's) durante las festividades de fin de año.
Los Módulos de Atención Ciudadana estarán cerrados los próximos 24 y 25 de diciembre de 2025 debido a las celebraciones navideñas. El servicio se reanudará a partir del 26 de diciembre en los horarios habituales.
Asimismo, el INE ha anunciado que los MAC’s suspenderán nuevamente sus actividades del 29 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026. La atención al público se retomará el 5 de enero de 2026, también en sus horarios establecidos.
Este cierre temporal afectará los trámites relacionados con credenciales de elector y otros servicios que suelen ofrecerse en estos módulos. Se recomienda a los ciudadanos programar sus citas con antelación para evitar contratiempos.
