¿Necesitas traducir un documento oficial? Semigrante lo hace gratis en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tú o alguien de tu familia necesita traducir un acta, certificado escolar o cualquier otro documento oficial entre inglés y español, hay buenas noticias: la Secretaría del Migrante (Semigrante) ofrece este servicio de manera gratuita en Morelia.

El trámite aplica para documentos como actas de nacimiento, matrimonio, defunción, apostilles, certificados escolares y boletas de calificaciones, y puede hacerse en ambos sentidos: de inglés a español o viceversa.

Este servicio puede ahorrarte mucho dinero, ya que en el sector privado la traducción certificada de una sola página puede costar hasta 700 pesos. En cambio, en Semigrante no tiene ningún costo, y el tiempo de entrega va de tres a cinco días hábiles, dependiendo de la carga de trabajo.

📄 ¿Qué necesitas para hacer el trámite?

Solo debes presentar:

Una copia del documento que deseas traducir.

Una identificación oficial vigente, ya sea tuya o de un familiar directo.

Durante 2025, más de 10 mil personas aprovecharon este servicio, lo que se tradujo en más de 12 mil páginas traducidas y un ahorro superior a 6 millones de pesos para las familias michoacanas.

📍 ¿Dónde solicitarlo?

Acude directamente a las oficinas de Semigrante, ubicadas en:

📌 Colegio Militar #230, colonia Chapultepec Norte, Morelia.

SHA