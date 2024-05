Necesario, visibilizar y denunciar la violencia en el transporte público: Seimujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las violencias silenciosas que con mayor frecuencia afectan a las mujeres es la que se registra en el espacio público, en calles y en el transporte, por medio de agresiones verbales, tocamientos, miradas lascivas y comentarios o acciones ofensivas, reconoció la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González.

La funcionaria alentó a las mujeres a presentar sus denuncias o quejas para detener este problema y erradicar la llamada cifra negra; dijo que es indispensable dejar de normalizar este tipo de violencia por una parte de la sociedad y les pidió confiar en las autoridades para detenerla y comenzar a sancionar a quienes la realizan. No obstante, explicó que en muchas ocasiones la falta de denuncias no es por apatía, miedo o desconocimiento sino por una reacción natural de las mujeres cuando son víctimas de alguna agresión.

“Hay muchísimas campañas que les dicen a las mujeres sus derechos, incluso el Instituto Politécnico lanzó un violentómetro para medir las violencias, entonces hay mucha información y entonces las mujeres dijimos la violencia no es normal, esto que me está ocurriendo, esto que me está haciendo sentir mal no es normal pero entonces ¿qué pasa entonces cuando nosotras ya nos dimos cuenta? Pues nos paralizamos porque cuando hay un proceso victimal hay algo que se llama indefensión aprendida y cuando le ocurre a una mujer o a cualquier víctima es no sé qué hacer, porque la violencia psicológica es la más ejercida contra las mujeres; no hay ninguna mujer, y me atrevo a decirlo, que no hayamos sufrido violencia psicológica porque es con la que se inicia, la violencia más invisible", compartió.