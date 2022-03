Necesaria, revisión a estrategia de seguridad en Michoacán: Gloria Tapia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los terribles acontecimientos vividos el jueves pasado en territorio estatal, son evidencia de la urgente necesidad de una profunda revisión a la estrategia de seguridad que se ha instrumentado en Michoacán, subrayó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado.



“Los lamentables sucesos en que perdiera la vida César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla, así como lo ocurrido en San Juan Nuevo Parangaricutiro, no pueden convertirse en la normalidad, por lo que resulta atenuante que la estrategia que sea revisada”.



La diputada por el Distrito de Zitácuaro, lamentó que Michoacán no sea un estado seguro, lo que se agrava con la falta de claridad y efectividad en la estrategia que se ha venido instrumentando, en donde se hace evidente una debilidad gubernamental para atender el problema.



“Resulta profundamente doloroso ver las imágenes de las y los michoacanos huyendo, buscando refugio para no resultar lastimados en enfrentamientos; es claro que en Michoacán existe una crisis humanitaria debido al clima de inseguridad que prevalece”.



Gloria Tapia recalcó que las autoridades deberán esclarecer a la brevedad el asesinato del alcalde de Aguililla, y deseó para su familia y seres queridos pronta resignación manifestándoles sus condolencias.



“Asegurar que la inseguridad no es un asunto generalizado en Michoacán, es poco creíble, diariamente tenemos noticias sobre hechos lamentables en diferentes puntos del estado”.



La legisladora conminó al Estado y Federación a una revisión profunda de la estrategia, en donde existan garantías mínimas para que las y los michoacanos puedan salir a la calle sin temor a no volver a sus hogares y ver a sus seres queridos.

