Michoacán

Necesario reajustar la estrategia de seguridad: SSP

El GRIM es pieza clave para atender emergencias e incrementar la proximidad social
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un reajuste en la estrategia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) busca impulsar el Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) para atender la incidencia delictiva en todos los municipios; el titular, José Antonio Cruz Medina, reconoció que hoy los homicidios van a la alza, por lo que hacer los ajustes y un reforzamiento con este agrupamiento será fundamental para combatir la inseguridad.

Morelia y Uruapan son los municipios que hoy cuentan con el agrupamiento, resaltó al precisar que la función principal es realizar recorridos de seguridad y de proximidad social para generar confianza, convivencia y seguridad entre la población, además de ser los respondientes ante cualquier situación de inseguridad que se registre en apoyo con las autoridades municipales y las demás corporaciones de seguridad.

El encargado de la política de seguridad en Michoacán confirmó que el primer mes del 2026 se cerró con 87 homicidios, que si bien, dijo, hay una reducción a comparación del mismo periodo del 2025 con 137 casos, reconoció que sí se requiere de un reajuste en la estrategia, toda vez que nuevamente van a la alza los homicidios.

"Simplemente es reajustar una estrategia, hubo un momento de calma, vuelve a haber otro tema y ajustaremos la estrategia, pero estamos trabajando y estamos a la baja"
dijo

El Grupo de Reacción Inmediata Motorizado es una unidad especializada que se mantiene operativa en distintos municipios de Michoacán, la cual participa de manera permanente en operativos de prevención del delito, atención inmediata a emergencias y acciones de proximidad social, además de que atiende las necesidades en diversas colonias y puntos específicos de las ciudades, acorde a la incidencia delictiva y los mapas de calor.

Es de mencionar que en Morelia arrancó este agrupamiento a finales del año pasado; asimismo, se tuvo presencia en Zamora no de manera permanente, pero sí itinerante ante la incidencia delictiva que, a decir de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Gobierno, hay una situación por el reajuste de cuentas entre los grupos del crimen organizado y el narcomenudeo. Hoy, la presencia es en Uruapan.

"Hubo detenciones, muy buena respuesta por parte del grupo y ahora lo trasladamos; es un grupo que se va a ir conformando y vamos a tener un GRIM en cada municipio, principalmente, pero empezamos con este grupo"
agregó

La Secretaría de Seguridad Pública mantiene abierta la convocatoria dirigida a elementos de la Guardia Civil interesados en integrarse al GRIM, a fin de fortalecer esta unidad especializada.

