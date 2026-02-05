Necesario reajustar la estrategia de seguridad: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un reajuste en la estrategia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) busca impulsar el Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) para atender la incidencia delictiva en todos los municipios; el titular, José Antonio Cruz Medina, reconoció que hoy los homicidios van a la alza, por lo que hacer los ajustes y un reforzamiento con este agrupamiento será fundamental para combatir la inseguridad.

Morelia y Uruapan son los municipios que hoy cuentan con el agrupamiento, resaltó al precisar que la función principal es realizar recorridos de seguridad y de proximidad social para generar confianza, convivencia y seguridad entre la población, además de ser los respondientes ante cualquier situación de inseguridad que se registre en apoyo con las autoridades municipales y las demás corporaciones de seguridad.

El encargado de la política de seguridad en Michoacán confirmó que el primer mes del 2026 se cerró con 87 homicidios, que si bien, dijo, hay una reducción a comparación del mismo periodo del 2025 con 137 casos, reconoció que sí se requiere de un reajuste en la estrategia, toda vez que nuevamente van a la alza los homicidios.