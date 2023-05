Necesario, que en Michoacán se atienda la inseguridad de manera "profesional": Herrera Tello

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlos Herrera Tello hizo un llamado para que el tema de la inseguridad en Michoacán se atienda de manera profesional y congruente, toda vez que se afecta la vida de los ciudadanos y su entorno, así como las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida y desarrollo.

"Mientras en Michoacán no se invierta de manera seria y profesional en la construcción de paz las cosas no van a mejorar, mientras no se genere un nuevo acuerdo para que Michoacán esté en orden y en paz las cosas no van a mejorar, y al día de hoy yo no veo ningún esfuerzo serio, profesional, congruente en ese sentido", dijo.

En entrevista con MIMORELIA.COM, Herrera Tello afirmó que la condición de inseguridad aleja inversiones y visitantes para la entidad, toda vez que desde afuera se ve a Michoacán como un estado en desorden y donde no hay ley.