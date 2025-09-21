Necesario dialogar y conocer las necesidades de los grupos de atención prioritaria: CEDH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dará prioridad a los grupos de atención prioritaria; reunirse con ellos para dialogar y conocer sus necesidades son los objetivos, resaltó el presidente, Josué Alfonso Mejía Pineda.

En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que dentro de la política pública y el reordenamiento que requiere el organismo autónomo es atender a todos los sectores y garantizar que sus derechos humanos sean respetados.