Necesario dialogar y conocer las necesidades de los grupos de atención prioritaria: CEDH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dará prioridad a los grupos de atención prioritaria; reunirse con ellos para dialogar y conocer sus necesidades son los objetivos, resaltó el presidente, Josué Alfonso Mejía Pineda.
En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que dentro de la política pública y el reordenamiento que requiere el organismo autónomo es atender a todos los sectores y garantizar que sus derechos humanos sean respetados.
Y es que señaló que se busca crear una agenda que permita atender sus necesidades, pero también se les abrirán los espacios que les permita no solo ser escuchados, sino que puedan plantear propuestas para la mejora de su condición de vida y el acceso a diversos derechos como son la salud, la educación, la recreación, a un trabajo, entre otros.
"Hemos comenzado a reunirnos con todos los grupos de atención prioritaria, pero más que ellos, directamente estoy tratando de hacer una planeación para presentar una propuesta de atención", dijo.
Desde los periodistas, las comunidades indígenas, la comunidad LGBTTTIQ+, las y los buscadores de personas desaparecidas, personas con discapacidad, desplazados, jornaleros, hijos de las personas privadas de la libertad, entre otros sectores, resaltó, todo deben atenderse de manera humana y con respeto a sus derechos humanos.
Por lo que enfatizó que se construirá una agenda en atención a sus necesidades y las vivencias que tienen, para que se garanticen los derechos humanos y muchos también revisen y accedan a la procuración de justicia.
