Necesario, actualizar Ley de Adquisiciones en Michoacán: contralora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La falta de actualización en la Ley de Adquisiciones del Estado genera falta de transparencia y una competencia que no es clara en las licitaciones, además de que no permite que se promuevan compras de mejor calidad y a un menor costo, aseguró la contralora del estado, Azucena Correa Marín, quien detalló que esta ley data de los años 80.

"Con esa ley no había Internet, no había transparencia, el Sistema Estatal Anticorrupción no existía, no existían las competencias que tiene actualmente la Contraloría, en ese tiempo la Contraloría nada más vigilaba, no tenía con qué actuar, con qué imponer responsabilidad, esa ley no lo señala", afirmó Correa Marín en entrevista.

En ese sentido, adelantó que se trabaja una propuesta desde el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE), la cual ya presenta un importante avance y entre sus premisas tiene el promover la verdadera competencia de las empresas en las licitaciones, así como la implementación de diversas tecnologías, lo anterior a fin de generar mejores costos y adquirir productos innovadores.