Necesario actualizar legislación de protección de datos personales en entornos digitales: Presidente INFO CDMX

Y agregó: "A pesar de que en el año 2010 apenas Facebook estaba penetrante en Latinoamérica, en el año 2010 todavía no empezábamos a hacer compras en Internet; hoy ya es una cuestión cotidiana. En 2010 no se utilizaban drones, hoy Domino's Pizza ya está utilizando drones como prototipo para la entrega de pizzas o Amazon para la entrega de paquetería; en 2010 no utilizábamos ni Waze ni Google Maps, apenas empezaban los GPS; en 2010 no existía Tik Tok, en 2010 Twitter no tenía ese auge”.

En ese sentido, señaló que la Ley Federal de Protección de Datos Personales fue pensada en un México de 2010 que, aunque en su momento fue innovadora, nunca se enfocó en cuidar la protección de datos personales en los entornos digitales; mientras que la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 2017, cuando ya había un mayor auge tecnológico, tampoco reguló la protección de datos personales.

El comisionado presidente del INFO CDMX también habló de la influencia que se genera en el electorado a través de la influencia de las redes sociales al hablar del caso Cambridge-Analytica y el uso de la Inteligencia Artificial que, dijo, también crecerá exponencialmente en el marco del actual proceso electoral.