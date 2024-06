Necesario, abatir la especulación inmobiliaria para mejorar costo de la vivienda: profesionales del sector e Infonavit

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los beneficios que podría traer consigo la reforma al Infonavit propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en beneficio de los trabajadores que desean adquirir una vivienda sería aminorar la especulación inmobiliaria que ha generado un incremento sustancial en el costo de los inmuebles, opina el delegado del organismo en Michoacán, Sergio Adem Argueta.

Explica que con la reforma al artículo 123 Constitucional se plantea que el instituto amplíe sus funciones para participar en la construcción de vivienda social, generando con ello un impacto directo en el costo de los inmuebles en beneficio directo de los trabajadores afiliados que han visto cómo la especulación inmobiliaria ha ocasionado un incremento desmedido al costo de casas, departamentos y terrenos.

“Es muy alta la especulación, hay ciudades que tienen condiciones de crecimiento económico diferentes a la nuestra y que se puede conseguir vivienda más asequible, fundamentalmente los precios obedecen al valor del suelo y al valor que le establece el oferente, llámese desarrolladores de vivienda o llámense particulares, incluso los particulares que pueden decir a mí me conviene que suba porque yo ya tengo mi casa y yo y entonces está teniendo plusvalía, la realidad es que es una plusvalía muy frágil porque obedece a un valor de mercado que puede cambiar en cualquier momento porque no es un valor sostenido en números reales sino es un valor especulado […] esto no ayuda a sostener una economía estable, una economía en los municipios o en el estado, entonces sí hay que poner atención en ello y encontrar la fórmula a que suceda de una manera diferente”.