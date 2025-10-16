Necesarias las propuestas ciudadanas para reforma electoral de fondo: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República e integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Lázaro Cárdenas Batel, pusieron en marcha la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, una iniciativa de la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para confeccionar una propuesta ciudadana acorde a los tiempos actuales con el propósito de generar un cambio verdadero y profundo en el país.

El mandatario explicó que, en el estado, 25 mujeres y hombres presentaron sus ideas que contribuirán a la apertura del debate nacional, para exponer los avances y posturas que pueden alinearse a la construcción de una reforma electoral. Reconoció que no basta con la transición política, sino que es necesario un encuentro de propuestas que logre modificar nuestras instituciones.