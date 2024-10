Necesaria, una política nacional integral de comercio en México: Concanaco Servytur

“Sí vemos que es necesario que en este gobierno se impulse una política nacional integral de comercio. Hay política de industria y siempre se ha visto a la industria que es muy generosa y bondadosa, pero la industria en México no es representativa de la economía local. La economía local se basa en el comercio, los servicios y el turismo, es el 66 por ciento del Producto Interno Bruto y da 7 de cada 10 empleos formales en el país”.

Lo anterior, en el marco de su visita a Morelia para la inauguración de la Expo Canaco 2024, en donde explicó que toda esa economía comercial tiene como base a comunidades y familias con negocios a los que todas y todos los ciudadanos recurren para cada actividad que realizan, por lo que, añadió, es necesario que dicha política comercial permita el crecimiento del comercio, servicios y turismo que en muchos casos subsiste, a pesar de no tener garantías o mejores condiciones para su desarrollo.

“De mis representados, que son 4.8 millones de empresas, más del 95 por ciento son negocios PYMEs y familiares, esa es la realidad en México, entonces estamos viendo para impulsar este tipo de medidas que nos ayuden a mejorar las condiciones. Por qué no se voltea a ver a este sector, porque es un sector cómodo, es un sector que ante cualquier eventualidad va a sobrevivir, porque sino nos morimos de hambre, no hay forma de que nosotros no sigamos adelante y seamos resilientes ante cualquier obstáculo, es una condición del sector, que es un sector de la población. El comercio es el pueblo, viene desde los mercaderes de Tlatelolco, somos nosotros”, añadió.