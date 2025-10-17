¡Navidad por siempre! Esferas de vidrio soplado de Tlalpujahua con reconocimiento de Indicación Geográfica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Conocidas por su belleza, calidad y elaboración a mano, el Pueblo Mágico de Tlalpujahua es célebre, conocido como el “Pueblo de la eterna Navidad”; las manos mágicas de las y los artesanos trabajan todo el año en la elaboración de las piezas que adornan las miles de casas que hay en Michoacán y en México: la esfera de vidrio soplado.

Tlalpujahua de Rayón es reconocido como uno de los principales puntos del país en la elaboración de esferas en México; más de 20 millones de piezas se elaboran al año y van de diferentes tamaños, figuras y diseños, lo que conllevó a que recibiera el reconocimiento de Indicación Geográfica por parte de la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (por sus siglas en inglés oriGIn).