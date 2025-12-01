¡Navidad con croquetas! Piden apoyo para lomitos sin hogar en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La asociación Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD) arrancó oficialmente la onceava edición del programa “Pancitas Llenas 2025-2026”, un esfuerzo que busca llevar alimento y alivio a más de 2 mil 500 lomitos y michitos que pasarán las fiestas decembrinas en las calles de Morelia.

Lejos del ambiente cálido que suele rodear la Navidad, los animales sin hogar viven estas fechas como una temporada de supervivencia, con frío intenso, hambre constante y el estruendo de la pirotecnia que convierte cada noche en un espacio de terror.

Para revertir un poco esa realidad, GHAPAD recorrerá 60 colonias los días 24 y 31 de diciembre.

La presidenta de la asociación, Esmeralda Cerda Pizano, enfatizó que esta campaña no solo llena pancitas, sino que también ofrece un respiro emocional para quienes viven en abandono.