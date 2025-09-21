Narda se intensificaría a huracán frente a costas de Michoacán el martes, prevén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Narda continúa su desplazamiento hacia el noroeste y se prevé que se intensifique a huracán categoría 1 frente a las costas de Michoacán durante la madrugada del martes próximo.
De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Narda se ubicaría a 290 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, para las 06:00 horas del martes, ya como huracán categoría 1, con vientos sostenidos de hasta 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h.
El sistema ha provocado lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 mm) en el sur de Michoacán, acompañadas de actividad eléctrica, vientos fuertes y oleaje elevado. Se prevé que las condiciones se intensifiquen con la cercanía del fenómeno durante el lunes y martes.
Según el modelo de trayectoria, Narda podría alcanzar la categoría de huracán categoría 2 para el miércoles, con vientos de hasta 195 km/h, desplazándose frente a las costas de Baja California Sur.
Recomendaciones
Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil exhortan a la población de Michoacán, especialmente en zonas costeras, a extremar precauciones por lluvias, oleaje elevado y posibles deslaves, además de seguir los avisos meteorológicos oficiales.
rmr