Narda se intensificaría a huracán frente a costas de Michoacán el martes, prevén

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Narda continúa su desplazamiento hacia el noroeste y se prevé que se intensifique a huracán categoría 1 frente a las costas de Michoacán durante la madrugada del martes próximo.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Narda se ubicaría a 290 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, para las 06:00 horas del martes, ya como huracán categoría 1, con vientos sostenidos de hasta 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h.