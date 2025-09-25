Michoacán

Narda se degrada a huracán categoría 1 en el Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las últimas horas del miércoles, el huracán Narda se degradó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, localizándose a 960 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a mil 120 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con rachas de hasta 185 km/h, y continúa desplazándose hacia el oeste a 24 km/h. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sus efectos irán disminuyendo gradualmente sobre el país en las próximas horas.

Contrastes térmicos: del frío serrano al calor extremo

Mientras tanto, se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En contraste, continuará el ambiente de cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas estimadas de:

  • 40 a 45°C: Noreste de Baja California y oeste de Sonora.

  • 35 a 40°C: Centro de Baja California Sur, Campeche y Yucatán.

  • 30 a 35°C: Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Recomendaciones

Ante las altas temperaturas, se exhorta a la población a mantenerse bien hidratada, usar ropa de manga larga en tonos claros, evitar la exposición prolongada al sol y prestar atención especial a niños y adultos mayores.

