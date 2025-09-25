Narda se degrada a huracán categoría 1 en el Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las últimas horas del miércoles, el huracán Narda se degradó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, localizándose a 960 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a mil 120 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con rachas de hasta 185 km/h, y continúa desplazándose hacia el oeste a 24 km/h. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sus efectos irán disminuyendo gradualmente sobre el país en las próximas horas.