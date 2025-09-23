Narda se convierte en huracán categoría 1; Michoacán, en alerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Narda se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su centro se ubicó a las 09:00 horas de este martes a 475 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.
Con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 170 km/h, el fenómeno presenta un desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 20 km/h.
Debido a los desprendimientos nubosos asociados a Narda, se prevén lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm), rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje elevado de hasta 3.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Estas condiciones podrían provocar descargas eléctricas, granizo, inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas de los estados mencionados. Además, los vientos intensos podrían derribar árboles y estructuras ligeras, como espectaculares.
Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil.
