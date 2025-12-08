Nadie deberá trabajar por menos de 315 pesos al día: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el siguiente año habrá un incremento al salario mínimo para que, en total, sea de 315 pesos; sin embargo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que nadie deberá trabajar por menos de esa cantidad al día.

El funcionario detalló este lunes, en rueda de prensa, que el incremento impactará en 325 mil trabajadores formales, sin contemplar al mercado informal, por lo que, apuntó, podría ser una cifra mayor.