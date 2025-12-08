Nadie deberá trabajar por menos de 315 pesos al día: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el siguiente año habrá un incremento al salario mínimo para que, en total, sea de 315 pesos; sin embargo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que nadie deberá trabajar por menos de esa cantidad al día.
El funcionario detalló este lunes, en rueda de prensa, que el incremento impactará en 325 mil trabajadores formales, sin contemplar al mercado informal, por lo que, apuntó, podría ser una cifra mayor.
Asimismo, recordó que en 2018 el salario era de 88 pesos por día, por lo que se ha registrado un incremento del 154 por ciento desde entonces. Además, destacó que la cifra de hace siete años solo alcanzaba para adquirir muy pocos alimentos o productos de la canasta básica.
Por ejemplo, mencionó que hace ocho años alcanzaba para 6.5 kilos de tortilla, 3.1 kilos de frijol y 3.2 kilos de huevo, según información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); aunque, añadió, ahora se pueden adquirir 14.8 kilos de tortilla, 7.1 kilos de frijol y 6.5 kilos de huevo.
