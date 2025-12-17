Nacimiento monumental artesanal, tradición navideña en Pátzcuaro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la representación de las 7 regiones de Michoacán, el Pueblo Mágico de Pátzcuaro tiene una tradición navideña que es imperdible para los turistas y todos los visitantes.
Más de 26 figuras gigantes elaboradas por artesanos, que se combinan con la tradición, arte y la magia que envuelve al municipio durante la temporada invernal. El nacimiento monumental y artesanal es una muestra de transformación que permite conocer las tradiciones y raíces del estado.
Con técnicas tradicionales como el chuspata y el barro moldeado, cada figura representa a las diversas comunidades de la entidad, entrelazando historia que refleja la rica herencia cultural de Michoacán, pero también permite admirar la Plaza Vasco de Quiroga, la mayor con cultura y el epicentro de las festividades navideñas.
La música está presente durante el día, acompañando a cada una de las figuras, desde artistas conocidos hasta las que se han musicalizado por parte del Ayuntamiento de Pátzcuaro; en la noche se ilumina la plaza y las figuras, mostrando la riqueza de la entidad.
La inauguración se dio el fin de semana pasado, donde un encendido majestuoso se hizo presente con el árbol navideño que se acompaña de las letras grandes de Pátzcuaro; esto marcó el inicio oficial de las festividades, iluminando la plaza y atrayendo a todo turista que llega no solo para admirar la belleza de las figuras, sino para crear un ambiente de magia y convivencia familiar y de amigos.
El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, refirió que durante las fiestas decembrinas se tiene una expectativa de recibir más de 300 mil turistas; la derrama económica que se espera es superior a los 250 millones de pesos.
rmr