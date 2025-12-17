Nacimiento monumental artesanal, tradición navideña en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la representación de las 7 regiones de Michoacán, el Pueblo Mágico de Pátzcuaro tiene una tradición navideña que es imperdible para los turistas y todos los visitantes.

Más de 26 figuras gigantes elaboradas por artesanos, que se combinan con la tradición, arte y la magia que envuelve al municipio durante la temporada invernal. El nacimiento monumental y artesanal es una muestra de transformación que permite conocer las tradiciones y raíces del estado.

Con técnicas tradicionales como el chuspata y el barro moldeado, cada figura representa a las diversas comunidades de la entidad, entrelazando historia que refleja la rica herencia cultural de Michoacán, pero también permite admirar la Plaza Vasco de Quiroga, la mayor con cultura y el epicentro de las festividades navideñas.