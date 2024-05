Nace la primera niña en el Hospital General de Zona No 86 de Uruapan

La feliz madre, Rosa Gloria López López es originaria de Tancítaro, de 26 años y radicada en Uruapan, es licenciada en criminología y en Derecho y se desempeña como agente de investigación en la Fiscalía General del Estado en la misma ciudad.

“Ayer sábado tuve las contracciones y me trasladaron al mediodía al nuevo hospital aquí en Uruapan, con 8 de dilatación y recibí atención inmediata. Me han atendido bien y me han otorgado explicación de los procedimientos de que somos objeto tanto mi niña como su servidora”, agregó.

Añadió que fue muy emocionante haber sido la primera madre en dar a luz en el nuevo hospital del IMSS en Uruapan.

“No sabía que era la primera a dar a luz en este hospital nuevo y eso fue muy emocionante”, expresó.

Compartió que su hija se llamará Raizel Alexandra y agradeció al Instituto Mexicano del Seguro Social las atenciones otorgadas.

“Estoy contenta de que mi niña haya nacido en este hospital y también orgullosa de haberme atendido aquí”, finalizó.