Núcleos de tormenta se desarrollan en Michoacán; alertan por posible granizo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante las próximas horas se prevé la presencia de lluvias dispersas a aisladas en distintas regiones de Michoacán, derivado del desarrollo de núcleos de tormenta asociados a un canal de baja presión y al ingreso de humedad, de acuerdo con el análisis de imágenes satelitales difundido por el servicio meteorológico MeteoMex.

La información, compartida a través de redes sociales, indica que Michoacán se encuentra entre los estados con mayor potencial de precipitaciones, junto con Jalisco, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México.

En el territorio michoacano, las imágenes satelitales muestran nubosidad activa principalmente en el centro, occidente y sur del estado, incluyendo zonas cercanas a Morelia, la región Zamora, la Tierra Caliente y la Costa, donde podrían registrarse tormentas de corta duración.