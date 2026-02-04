Núcleos de tormenta se desarrollan en Michoacán; alertan por posible granizo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante las próximas horas se prevé la presencia de lluvias dispersas a aisladas en distintas regiones de Michoacán, derivado del desarrollo de núcleos de tormenta asociados a un canal de baja presión y al ingreso de humedad, de acuerdo con el análisis de imágenes satelitales difundido por el servicio meteorológico MeteoMex.
La información, compartida a través de redes sociales, indica que Michoacán se encuentra entre los estados con mayor potencial de precipitaciones, junto con Jalisco, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México.
En el territorio michoacano, las imágenes satelitales muestran nubosidad activa principalmente en el centro, occidente y sur del estado, incluyendo zonas cercanas a Morelia, la región Zamora, la Tierra Caliente y la Costa, donde podrían registrarse tormentas de corta duración.
Además de las lluvias, no se descarta la presencia de actividad eléctrica y posible caída de granizo de forma aislada, especialmente en áreas donde los núcleos de tormenta presenten mayor intensidad.
Ante este panorama, se recomienda a la población de Michoacán tomar precauciones, como evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, extremar cuidados al conducir por pavimento mojado y mantenerse atenta a los avisos que emitan las autoridades de Protección Civil estatal y municipal.
La imagen satelital corresponde a la tarde de este miércoles 4 de febrero de 2026, por lo que las condiciones podrían modificarse conforme avance el día.
mrh