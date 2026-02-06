Murales con mensaje cívico inician en Cuitzeo y Paracho

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de promover la participación ciudadana a través de la expresión juvenil y la apropiación del espacio público, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dio inicio a la pinta de murales de la convocatoria “Ráyate con la Democracia”, impulsada por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM.
El arranque de actividades se realizó con la pinta de dos murales: uno en el Telebachillerato No. 53 de la localidad Mariano Escobedo, en el municipio de Cuitzeo, y otro en la comunidad de Quinceo, en el municipio de Paracho, donde estudiantes y juventudes participantes comenzaron a plasmar, a través del arte urbano, mensajes y reflexiones sobre la participación democrática en sus comunidades.
El IEM organiza estos trabajos, proporcionando materiales para su realización cuando las personas participantes cuentan previamente con una barda autorizada, como parte de su estrategia de fortalecimiento de la educación cívica y la participación juvenil.
La convocatoria “Ráyate con la Democracia” permanece abierta para juventudes de entre 15 y 29 años, así como para escuelas y colectivos interesados en desarrollar propuestas de mural o grafiti con temática de participación comunitaria.
Las y los interesados pueden consultar las bases y registrarse en iem.org.mx o solicitar mayores informes al correo: educacionyparticipacioniem@gmail.com.
RPO