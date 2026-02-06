Murales con mensaje cívico inician en Cuitzeo y Paracho

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de promover la participación ciudadana a través de la expresión juvenil y la apropiación del espacio público, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dio inicio a la pinta de murales de la convocatoria “Ráyate con la Democracia”, impulsada por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM.

El arranque de actividades se realizó con la pinta de dos murales: uno en el Telebachillerato No. 53 de la localidad Mariano Escobedo, en el municipio de Cuitzeo, y otro en la comunidad de Quinceo, en el municipio de Paracho, donde estudiantes y juventudes participantes comenzaron a plasmar, a través del arte urbano, mensajes y reflexiones sobre la participación democrática en sus comunidades.